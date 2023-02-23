Rasmus Karjalainen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Karjalainen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Karjalainen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Karjalainen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Karjalainen 4 Nisan 1996 tarihinde Oulu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.Gerçek adı da Rasmus Joonatan Karjalainen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Karjalainen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MD Management yapmaktadır. Rasmus Karjalainen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rasmus Karjalainen'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Karjalainen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RasseKarjalaine

http://www.instagram.com/rassekarjalainen/

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Rasmus Karjalainen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Karjalainen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Rasmus Karjalainen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Karjalainen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında OLS

1 Ocak 2015 yılında SJK II

1 Ocak 2016 yılında AC Oulu

20 Ocak 2017 yılında Kemi Kings

1 Ocak 2018 yılında KuPS

1 Temmuz 2019 yılında Fortuna Sittard

25 Ağustos 2020 yılında Örebro SK

30 Haziran 2021 yılında Fortuna Sittard

17 Temmuz 2021 yılında Helsingborgs IF

13 Temmuz 2022 yılında AC Oulu

Rasmus Karjalainen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Karjalainen şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Rasmus Karjalainen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya takımında 7 numaralı formasıyla 5 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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