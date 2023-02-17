Rasmus Lauritsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Lauritsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Lauritsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Lauritsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Lauritsen 27 Şubat 1996 tarihinde Brande şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Rasmus Steensbæk Lauritsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Lauritsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Rasmus Lauritsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rasmus Lauritsen'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Lauritsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Lauritsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rasmus Lauritsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Lauritsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2015 yılında Midtjylland

6 Ocak 2016 yılında Skive IK

1 Temmuz 2017 yılında Vejle BK

11 Şubat 2019 yılında Norrköping

2 Ekim 2020 yılında Dinamo Zagreb

30 Ocak 2023 yılında Bröndby IF

Rasmus Lauritsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Lauritsen şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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