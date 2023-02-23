Rasmus Leislahti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Leislahti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Leislahti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Leislahti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Leislahti 16 Haziran 2000 tarihinde Kirkkonummi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Leislahti Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Junique Players Agency yapmaktadır. Rasmus Leislahti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC KTP futbol takımında oynamaktadır. FC KTP takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rasmus Leislahti'nin FC KTP ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Leislahti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Leislahti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Leislahti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Leislahti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Klubi 04

1 Ocak 2019 yılında FC Honka

24 Ocak 2020 yılında VPS

31 Aralık 2020 yılında FC Honka

1 Ocak 2021 yılında Ilves

1 Ocak 2023 yılında FC KTP

Rasmus Leislahti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Leislahti şuan FC KTP takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Rasmus Leislahti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Finlandiya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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