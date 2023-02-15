Rasmus Lindkvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Lindkvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Lindkvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Lindkvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Lindkvist 16 Mayıs 1990 tarihinde Botkyrka şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Per Rasmus Lindkvist şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Lindkvist Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FAS yapmaktadır. Rasmus Lindkvist, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GIF Sundsvall futbol takımında oynamaktadır. GIF Sundsvall takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rasmus Lindkvist'nin GIF Sundsvall ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Lindkvist Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rabbe90/

Rasmus Lindkvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rasmus Lindkvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rasmus Lindkvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Lindkvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Skellefteå FF

30 Kasım 2009 yılında Djurgården U19

1 Ocak 2010 yılında Dalkurd

1 Ocak 2013 yılında Östersund

21 Ocak 2014 yılında Vålerenga

15 Temmuz 2017 yılında AIK

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

20 Nisan 2021 yılında HamKam

8 Ocak 2022 yılında GIF Sundsvall

Rasmus Lindkvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Lindkvist şuan GIF Sundsvall takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Alby IF, IF Brommapojkarna, Djurgårdens IF (2005-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.