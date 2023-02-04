Rasmus Nicolaisen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Nicolaisen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Nicolaisen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Nicolaisen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Nicolaisen 16 Mart 1997 tarihinde Aulum şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rasmus Schmidt Nicolaisen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Nicolaisen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Rasmus Nicolaisen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 17 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Rasmus Nicolaisen'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Nicolaisen Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rasmus Nicolaisen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rasmus Nicolaisen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Nicolaisen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2016 yılında Midtjylland

23 Eylül 2020 yılında FC Portsmouth

30 Haziran 2021 yılında Midtjylland

17 Ağu 2021 yılında Toulouse

Rasmus Nicolaisen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Nicolaisen şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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