Rasmus Orqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Orqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Orqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Orqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Orqvist 18 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Dennis Anders Rasmus Örqvist şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Orqvist Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Rasmus Orqvist, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Degerfors IF futbol takımında oynamaktadır. Degerfors IF takımına 2 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Rasmus Orqvist'nin Degerfors IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Orqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rasmus Orqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Orqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Orqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Skövde AIK

21 Ocak 2020 yılında Norrby

2 Şubat 2022 yılında Degerfors

Rasmus Orqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Orqvist şuan Degerfors IF takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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