Rasmus Peetson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Peetson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rasmus Peetson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rasmus Peetson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rasmus Peetson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Peetson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rasmus Peetson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Peetson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Peetson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Peetson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Peetson 3 Mayıs 1995 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Peetson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rasmus Peetson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 19 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Rasmus Peetson'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Peetson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Peetson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Rasmus Peetson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Peetson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Pärnu U17

1 Ocak 2012 yılında Pärnu II

1 Ocak 2013 yılında Pärnu

19 Temmuz 2014 yılında Levadia

27 Şubat 2017 yılında Pärnu Vaprus

31 Aralık 2017 yılında FCI Levadia

Rasmus Peetson kimdir

Rasmus Peetson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Peetson şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pärnu JK (-2010), Pärnu Linnameeskond (2011)

Rasmus Peetson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 24 numaralı formasıyla 11 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 0 gol atmıştır.

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Rasmus Peetson nereli

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