Rasmus Saar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Saar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Saar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Saar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Saar 2 Mart 2000 tarihinde Kuressaare şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Saar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rasmus Saar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Rasmus Saar'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rasmus Saar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Saar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Saar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Saar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FC Kuressaare II

1 Ocak 2016 yılında Kuressaare

1 Temmuz 2016 yılında FC Flora U21

27 Ocak 2018 yılında Kuressaare

31 Aralık 2018 yılında FC Flora U21

4 Ocak 2019 yılında Kuressaare

Rasmus Saar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Saar şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rasmus Saar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Kuressaare (-2014)

Estonya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 18 Şubat 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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