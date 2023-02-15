Rasmus Schuller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Schuller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Schuller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Schuller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Schuller 18 Haziran 1991 tarihinde Espoo şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Finlandiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rasmus Vilhelm Schüller şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Schuller Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini me(h)rsport GmbH & Co. KG yapmaktadır. Rasmus Schuller, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Djurgårdens IF futbol takımında oynamaktadır. Djurgårdens IF takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rasmus Schuller'nin Djurgårdens IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Schuller Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rasmus Schuller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Schuller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Schuller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında FC Honka

7 Şubat 2012 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2016 yılında Häcken

24 Ocak 2017 yılında Minnesota

9 Ağu 2017 yılında HJK Helsinki

31 Aralık 2017 yılında Minnesota

11 Ocak 2020 yılında HJK Helsinki

1 Ocak 2021 yılında Djurgården

Rasmus Schuller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Schuller şuan Djurgårdens IF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Rasmus Schuller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya takımında 11 numaralı formasıyla 23 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 66 maçta 0 gol atmıştır.

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