Rasmus Sjostedt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Sjostedt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Sjostedt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Sjostedt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Sjostedt 28 Şubat 1992 tarihinde Färjestaden şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Rasmus Stellan Sjöstedt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Sjostedt Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Rasmus Sjostedt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalmar FF futbol takımında oynamaktadır. Kalmar FF takımına 8 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Rasmus Sjostedt'nin Kalmar FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Sjostedt Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rasmus Sjostedt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Sjostedt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Sjostedt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2013 yılında Kalmar FF

8 Ocak 2014 yılında Falkenberg

30 Kasım 2014 yılında Kalmar FF

8 Ocak 2015 yılında Falkenberg

2 Ocak 2017 yılında Aris Limassol

4 Temmuz 2017 yılında Hapoel Haifa

16 Ağu 2019 yılında Panetolikos

3 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2021 yılında Kalmar FF

Rasmus Sjostedt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Sjostedt şuan Kalmar FF takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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