Rasmus Vinderslev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Vinderslev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Vinderslev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Vinderslev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Vinderslev 12 Ağu 1997 tarihinde Aalborg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Vinderslev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Rasmus Vinderslev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Rasmus Vinderslev'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Vinderslev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Vinderslev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Vinderslev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Vinderslev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SönderjyskE

31 Temmuz 2019 yılında Vendsyssel FF

31 Aralık 2019 yılında SönderjyskE

Rasmus Vinderslev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Vinderslev şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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