Rassambek Akhmatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rassambek Akhmatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rassambek Akhmatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rassambek Akhmatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rassambek Akhmatov 31 Mayıs 1996 tarihinde Atchkhoï-Martan şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Rusya,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Рассамбек Ахматов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rassambek Akhmatov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eagle-Eye Representative yapmaktadır. Rassambek Akhmatov, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rassambek Akhmatov'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rassambek Akhmatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rassambek Akhmatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rassambek Akhmatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rassambek Akhmatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FCSR Obernai

1 Mayıs 2016 yılında FC Miami City

1 Ağustos 2016 yılında Vauban S.

1 Mayıs 2017 yılında FC Miami City

1 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

3 Ağustos 2018 yılında Swope Park

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

9 Eylül 2020 yılında Comuna Recea

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2022 yılında Maktaaral

22 Ağustos 2022 yılında Chindia

Rassambek Akhmatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rassambek Akhmatov şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

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