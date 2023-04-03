Rastko Nikolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rastko Nikolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rastko Nikolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rastko Nikolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rastko Nikolic 22 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rastko Nikolic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Vozdovac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Vozdovac U19 takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Rastko Nikolic'nin FK Vozdovac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.
Rastko Nikolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rastko Nikolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Ağustos 2022 yılında Vozdovac U19
Rastko Nikolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rastko Nikolic şuan FK Vozdovac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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