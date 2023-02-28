Rasul Yuldoshev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasul Yuldoshev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasul Yuldoshev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasul Yuldoshev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasul Yuldoshev 26 Ekim 2000 tarihinde Narpay şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Расул Хамза оглы Йўлдошев şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasul Yuldoshev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Career yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına - tarihinde katılmıştır. Rasul Yuldoshev'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rasul Yuldoshev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasul Yuldoshev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rasul Yuldoshev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasul Yuldoshev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında AGMK Olmaliq

31 Aralık 2019 yılında Bunyodkor

Rasul Yuldoshev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasul Yuldoshev şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Rasul Yuldoshev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 10 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.