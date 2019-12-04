Rasulayn'da bombalı araç patlatıldı! Çok sayıda yaralı var

Eli kanlı PKK/YPG'li teröristler,yine sivilleri hedef aldı. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Rasulayn'da bombalı araç patladı. Patlamada çocuklarından aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Masum sivillere yönelik bombalı saldırılara devam eden insanlık düşmanı PKK/YPG terör örgütü; bu kez de Rasulayn merkezde bombalı araç patlatarak aralarında çocukların da olduğu çok sayıda masum sivili yaraladı."