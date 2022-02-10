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Rasyonalist ne demek, TDK'ya göre Rasyonalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rasyonalist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rasyonalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rasyonalist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rasyonalist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rasyonalist ne demek, TDK'ya göre Rasyonalist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rasyonalist ne demek? Rasyonalist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rasyonalist kelimesi. Peki rasyonalist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rasyonalist nedir, rasyonalist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

RASYONALİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rasyonalist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rasyonalist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rasyonalist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akılcı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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