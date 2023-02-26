Rati Kakiashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rati Kakiashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rati Kakiashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rati Kakiashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rati Kakiashvili 15 Ağustos 1997 tarihinde Tbilisi şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da რატი კაკიაშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rati Kakiashvili Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rati Kakiashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Merani Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Merani Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rati Kakiashvili'nin FC Merani Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rati Kakiashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rati Kakiashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rati Kakiashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rati Kakiashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında FC Merani

1 Ocak 2018 yılında FC Gagra

1 Ocak 2019 yılında FC Telavi

25 Şubat 2020 yılında FC Gagra

1 Ocak 2022 yılında FC Merani

Rati Kakiashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rati Kakiashvili şuan FC Merani Tbilisi takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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