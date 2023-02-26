Rati Mchedlishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rati Mchedlishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rati Mchedlishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rati Mchedlishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rati Mchedlishvili 17 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da რატი მჭედლიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rati Mchedlishvili Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Locomotive Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Locomotive Tbilisi takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rati Mchedlishvili'nin FC Locomotive Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rati Mchedlishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rati Mchedlishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rati Mchedlishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rati Mchedlishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FC Locomotive

Rati Mchedlishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rati Mchedlishvili şuan FC Locomotive Tbilisi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Rati Mchedlishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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