Rati Tsatskrialashvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rati Tsatskrialashvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rati Tsatskrialashvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rati Tsatskrialashvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rati Tsatskrialashvili 11 Ekim 1993 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da რატი ცაცკრიალაშვილი şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rati Tsatskrialashvili Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Evolution SM yapmaktadır. Rati Tsatskrialashvili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Rati Tsatskrialashvili'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rati Tsatskrialashvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rati Tsatskrialashvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rati Tsatskrialashvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rati Tsatskrialashvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Tskhinvali

1 Ocak 2016 yılında Saburtalo

31 Ağustos 2016 yılında FC Dila

1 Ocak 2017 yılında Rustavi

1 Ocak 2018 yılında FC Gagra

1 Ocak 2019 yılında Dinamo Batumi

1 Temmuz 2019 yılında Sioni Bolnisi

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Batumi

1 Ocak 2020 yılında FC Gagra

14 Şubat 2021 yılında FC Shevardeni

1 Ocak 2022 yılında Spaeri

Rati Tsatskrialashvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rati Tsatskrialashvili şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.