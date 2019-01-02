İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Rauf Denktaş’ın eşi hastaneye kaldırıldı

Rauf Denktaş’ın eşi hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı.

Rauf Denktaş’ın eşi hastaneye kaldırıldı

Merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hastaneye kaldırıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi 86 yaşındaki Aydın Denktaş, solunum yetmezliği nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesine kaldırıldı. Aydın Denktaş'ın, zatürre (pnomoni) nedeniyle solunum sıkıntısı şikayeti ile hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Aydın Denktaş'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.