Rauf Huseynli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rauf Huseynli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rauf Huseynli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rauf Huseynli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rauf Huseynli 25 Ocak 2000 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rauf Elxan oğlu Hüseynli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rauf Huseynli Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rauf Huseynli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rauf Huseynli'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rauf Huseynli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rauf Huseynli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rauf Huseynli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rauf Huseynli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Qarabag 2

1 Ocak 2020 yılında Zira FK

30 Haziran 2020 yılında Qarabag 2

9 Temmuz 2021 yılında Zira FK

15 Ocak 2022 yılında Qarabag 2

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

Rauf Huseynli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rauf Huseynli şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Rauf Huseynli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Azerbaycan U19 takımında 5 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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