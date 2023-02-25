Rauf Rustamli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rauf Rustamli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rauf Rustamli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rauf Rustamli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rauf Rustamli 1 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rauf Bəkir oğlu Rüstəmli şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rauf Rustamli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Rauf Rustamli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Rauf Rustamli'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rauf Rustamli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rauf Rustamli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Rauf Rustamli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rauf Rustamli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FK Qabala

Rauf Rustamli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rauf Rustamli şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Rauf Rustamli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.