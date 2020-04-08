Rauf Tamer kimdir? Prof. Dr. Necmettin Ünal, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'teki programında gazeteci Rauf Tamer ile ilgili açıklamada bulundu. Birçok internet kullanıcısı Ahmet Hakan'ın bu açıklamasının ardından Rauf Tamer ile ilgili arama yapmaya başladı. Peki Rauf Tamer kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Rauf Tamer koronavirüse mi yakalandı? Ayrıntılar haberimizde.

RAUF TAMER KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Rauf Tamer, 1937 yılında Sivas'ta doğan gazeteci, yazardır.

Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinnden mezun oldu. Cumhuriyet gazetesi spor muhabirliğiyle başlayan gazeteciliğini Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Halka ve Olaylara Tercüman, Hürriyet, Bayram, Sabah, Star, Dünden Bugüne Tercüman, Bugün gazetelerinde sürdürdü. Halen Posta Gazetesi'nde yazarlığa devam etmektedir

2010'da Burhan Felek Basın Hizmet Ödülüne layık görülen gazeteciler arasında yer almıştır.

RAUF TAMER'İN ESERLERİ

Pazar Kahvesi/Birkaç Resim

Düzene Çekidüzen/Kavgamız

Solun Namusu

Taş, Baş ve Aş

Öbür Taraf

Sözün Kısası (1973)

RAUF TAMER KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Rauf Tamer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı iddia eden Prof. Dr. Necmettin Ünal, bu açıklamayı yapmadan önce, halkın önlem almasının hastalığa karşı mücadelenin ilk ayağı olduğunu vurguladı.

Ünal, "Bir de berberler var" dedi. Ünal, ardından da "Şu anda gelen bilgiye göre gazeteci Rauf Tamer, eve berber çağırdı ve yoğun bakıma kaldırıldı" açıklamasında bulundu.

Bu bilgiden bir süre sonra Ahmet Hakan, usta ismin hastaneden evine geldiğini; yaptırdığı testin sonucunu beklediğini aktardı.