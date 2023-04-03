Raul Adrian Cristea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Adrian Cristea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Adrian Cristea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Raul Adrian Cristea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Raul Adrian Cristea 15 Ekim 2004 tarihinde Satu Mare şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Adrian Cristea şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Raul Adrian Cristea Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj II futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj II takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Raul Adrian Cristea'nin CFR Cluj II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Raul Adrian Cristea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Raul Adrian Cristea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında CFR Cluj II
Raul Adrian Cristea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Raul Adrian Cristea şuan CFR Cluj II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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