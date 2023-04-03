Raul Adrian Cristea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Adrian Cristea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Raul Adrian Cristea kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Adrian Cristea ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.