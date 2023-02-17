Raul Albentosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Albentosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Albentosa kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Albentosa ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Raul Albentosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Albentosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Albentosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Albentosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Albentosa 7 Eylül 1988 tarihinde Alzira şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Albentosa Redal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Albentosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV7 Management yapmaktadır. Raul Albentosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Albentosa'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Albentosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RAlbentosa

http://www.instagram.com/ralbentosa/

Raul Albentosaboyu ve yaşı kaç

Raul Albentosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Albentosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Albentosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Albentosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Elche Ilicitano

30 Ağu 2009 yılında Caravaca CF

1 Ocak 2010 yılında Elche Ilicitano

1 Temmuz 2010 yılında Murcia Imperial

1 Temmuz 2011 yılında San Roque Lepe

1 Temmuz 2012 yılında Recr. Huelva

19 Ağu 2012 yılında Cádiz CF

19 Temmuz 2013 yılında Eibar

16 Ocak 2015 yılında Derby

21 Temmuz 2015 yılında Málaga CF

30 Haziran 2016 yılında Derby

9 Temmuz 2016 yılında Dep. La Coruña

31 Ağu 2018 yılında Gimnàstic

11 Ocak 2019 yılında Dep. La Coruña

23 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2019 yılında CSKA-Sofia

16 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2022 yılında Vejle BK

Raul Albentosa kimdir

Raul Albentosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Albentosa şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raul Albentosa nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Jesper Juelsgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Juelsgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesper Juelsgaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesper Juelsgaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Manzur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Manzur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agustin Manzur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agustin Manzur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeppe Brinch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Brinch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jeppe Brinch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Brinch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Del Priore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Del Priore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nicolas Del Priore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nicolas Del Priore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ribeiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ribeiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları