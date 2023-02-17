Raul Albentosa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Albentosa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Albentosa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Albentosa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Albentosa 7 Eylül 1988 tarihinde Alzira şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Albentosa Redal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Albentosa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV7 Management yapmaktadır. Raul Albentosa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vejle Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Vejle Boldklub takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Albentosa'nin Vejle Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Albentosa Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RAlbentosa

http://www.instagram.com/ralbentosa/

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Raul Albentosa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Albentosa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Albentosa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Albentosa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Elche Ilicitano

30 Ağu 2009 yılında Caravaca CF

1 Ocak 2010 yılında Elche Ilicitano

1 Temmuz 2010 yılında Murcia Imperial

1 Temmuz 2011 yılında San Roque Lepe

1 Temmuz 2012 yılında Recr. Huelva

19 Ağu 2012 yılında Cádiz CF

19 Temmuz 2013 yılında Eibar

16 Ocak 2015 yılında Derby

21 Temmuz 2015 yılında Málaga CF

30 Haziran 2016 yılında Derby

9 Temmuz 2016 yılında Dep. La Coruña

31 Ağu 2018 yılında Gimnàstic

11 Ocak 2019 yılında Dep. La Coruña

23 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2019 yılında CSKA-Sofia

16 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2021 yılında FC Dinamo

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2022 yılında Vejle BK

Raul Albentosa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Albentosa şuan Vejle Boldklub takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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