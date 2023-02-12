Raul Albiol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Albiol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Albiol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Albiol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Albiol 4 Eylül 1985 tarihinde Vilamarxant şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Albiol Tortajada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Albiol Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Capital yapmaktadır. Raul Albiol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Villarreal futbol takımında oynamaktadır. Villarreal takımına 4 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Raul Albiol'nin Villarreal ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Albiol Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/R_Albiol

http://instagram.com/raulalbiol33/

Raul Albiol Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Albiol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 18.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Albiol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Albiol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2003 yılında Valencia B

1 Temmuz 2004 yılında Valencia

2 Temmuz 2004 yılında Getafe

30 Haziran 2005 yılında Valencia

1 Temmuz 2009 yılında Real

21 Temmuz 2013 yılında Napoli

4 Temmuz 2019 yılında Villarreal

Raul Albiol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Albiol şuan Villarreal takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Raul Albiol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 3 numaralı formasıyla 13 Ekim 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 0 gol atmıştır.

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