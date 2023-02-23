Raul Avram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Avram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Avram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Avram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Avram 20 Haziran 1993 tarihinde Prundu Bârgăului şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Avram Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSMi yapmaktadır. Raul Avram, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Avram'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Avram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Avram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Avram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Avram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2015 yılında FC Botosani

11 Temmuz 2017 yılında Miroslava

31 Aralık 2017 yılında FC Botosani

1 Ocak 2018 yılında Petrolul

1 Temmuz 2018 yılında Dacia U. Braila

15 Ocak 2019 yılında FC Farul 1920

1 Temmuz 2019 yılında Petrolul

1 Ekim 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Minaur

Raul Avram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Avram şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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