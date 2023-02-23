Raul Baila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Baila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Baila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Baila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Baila 29 Ağustos 2000 tarihinde Sibiu şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Ionuț Băilă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Baila Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Baila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Raul Baila'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Baila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Baila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Baila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Baila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında FC Avrig

30 Haziran 2019 yılında Hermannstadt II

1 Ağustos 2019 yılında CSC Selimbar

1 Eylül 2020 yılında Magura Cisnadie

1 Ağustos 2021 yılında Minaur

Raul Baila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Baila şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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