Raul Balbarau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Balbarau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Balbarau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Balbarau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Balbarau 7 Nisan 2001 tarihinde Galați şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Andrei Bălbărău şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Balbarau Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Promotion Group yapmaktadır. Raul Balbarau, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Balbarau'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Raul Balbarau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Balbarau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Balbarau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Balbarau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2019 yılında CSM Slatina

9 Ağustos 2020 yılında CSA Steaua

28 Temmuz 2022 yılında Debrecen

Raul Balbarau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Balbarau şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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