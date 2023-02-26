Raul Becerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Becerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Becerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Becerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Becerra 1 Ekim 1987 tarihinde Río Gallegos şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Arjantin,Şili uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Óscar Becerra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Becerra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Becerra, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Becerra'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Becerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Becerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Becerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Becerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında CBRG

1 Ocak 2010 yılında Huracan TA

1 Ocak 2011 yılında Juve Pergamino

1 Temmuz 2011 yılında Almagro

1 Temmuz 2012 yılında Nueva Chic. U20

15 Temmuz 2013 yılında Argentinos Jrs.

11 Temmuz 2014 yılında CA Colón

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

2 Şubat 2016 yılında Dep. Cuenca

5 Ocak 2017 yılında CD Everton

4 Ocak 2018 yılında CD Iquique

1 Ocak 2019 yılında Dep. Cuenca

1 Ocak 2020 yılında Umm Salal SC

31 Ekim 2020 yılında Bashund. Kings

3 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

Raul Becerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Becerra şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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