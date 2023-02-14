Raul Bobadilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Bobadilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Bobadilla kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Bobadilla ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raul Bobadilla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Bobadilla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Bobadilla

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Bobadilla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Bobadilla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Bobadilla 18 Haziran 1987 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Paraguay,Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Marcelo Bobadilla şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Bobadilla Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Raul Bobadilla, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 21 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Bobadilla'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Bobadillaboyu ve yaşı kaç

Raul Bobadilla Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Bobadilla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Bobadilla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Bobadilla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Concordia BS

30 Haziran 2007 yılında River Plate

1 Temmuz 2007 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2009 yılında Gladbach

24 Ocak 2011 yılında Aris Selanik

30 Haziran 2011 yılında Gladbach

26 Ocak 2012 yılında BSC Young Boys

3 Ocak 2013 yılında FC Basel

15 Ağu 2013 yılında Augsburg

17 Ağu 2017 yılında Gladbach

1 Temmuz 2018 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2020 yılında Guaraní

31 Aralık 2020 yılında Argentinos Jrs.

1 Ocak 2021 yılında Guaraní

19 Nisan 2021 yılında Fluminense

31 Aralık 2021 yılında Guaraní

21 Şubat 2022 yılında FC Schaffhausen

Raul Bobadilla kimdir

Raul Bobadilla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Bobadilla şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Raul Bobadilla Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Paraguay takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raul Bobadilla nereli

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