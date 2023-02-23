Raul Bucur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Bucur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Bucur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Bucur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Bucur 24 Aralık 2002 tarihinde Ploiești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Gabriel Bucur şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Bucur Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Petrolul Ploiesti futbol takımında oynamaktadır. Petrolul Ploiesti takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Bucur'nin Petrolul Ploiesti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Bucur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Bucur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Bucur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Bucur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Sportul Snagov

1 Şubat 2020 yılında Ploiesti U19

10 Şubat 2021 yılında CSO Plopeni

30 Haziran 2022 yılında Ploiesti U19

8 Ocak 2023 yılında Petrolul

Raul Bucur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Bucur şuan Petrolul Ploiesti takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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