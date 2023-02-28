Raul Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Caceres 18 Eylül 1991 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Alejandro Cáceres Bogado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Caceres Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Hugo Gaona yapmaktadır. Raul Caceres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Caceres'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2012 yılında CD Carapeguá

7 Ocak 2014 yılında Sol de América

4 Ocak 2016 yılında Cerro Porteño

4 Ocak 2019 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2020 yılında Cerro Porteño

20 Temmuz 2020 yılında Cruzeiro

19 Ocak 2022 yılında América-MG

1 Ocak 2023 yılında Guaraní

Raul Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Caceres şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Raul Caceres Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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