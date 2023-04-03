Raul Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Castro 1 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Castro Desolas şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Castro Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IS SPORTS AGENCY INTERSOCCER yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Recreativo Granada futbol takımında oynamaktadır. Recreativo Granada takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Raul Castro'nin Recreativo Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Raul Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2020 yılında Recre Granada

1 Ağustos 2020 yılında CD Huétor Tájar

30 Haziran 2021 yılında Recre Granada

Raul Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Castro şuan Recreativo Granada takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.