Raul Cojocaru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Cojocaru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Cojocaru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Cojocaru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Cojocaru 16 Ocak 2003 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Cojocaru Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Cojocaru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Cojocaru'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Cojocaru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Cojocaru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Cojocaru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Cojocaru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Daesti

25 Ocak 2023 yılında Viitorul Tg.Jiu

Raul Cojocaru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Cojocaru şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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