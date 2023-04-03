Raul Dacosta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Dacosta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Dacosta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Dacosta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Dacosta 26 Ocak 2002 tarihinde Ourense şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Rául Dacosta Cerqueda şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Dacosta Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Raul Dacosta'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Dacosta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Dacosta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Raul Dacosta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Dacosta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında R.Madridtabfutb

1 Temmuz 2018 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2020 yılında Real Madrid U19

7 Ekim 2020 yılında Esp. Juvenil A

1 Temmuz 2021 yılında RCD Espanyol B

Raul Dacosta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Dacosta şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.