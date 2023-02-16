Raul De Tomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul De Tomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul De Tomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul De Tomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul De Tomas 17 Ekim 1994 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İspanya,Dominik Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Raúl de Tomás Gómez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul De Tomas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Raul De Tomas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Raul De Tomas'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Raul De Tomas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RaulDeTomas9

http://www.instagram.com/rauldetomas17/

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Raul De Tomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul De Tomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 12.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul De Tomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul De Tomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2011 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid C

1 Eylül 2013 yılında RM Kastilya

31 Ağu 2015 yılında Córdoba CF

30 Haziran 2016 yılında RM Kastilya

31 Ağu 2016 yılında Real Valladolid

30 Haziran 2017 yılında RM Kastilya

1 Eylül 2017 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2018 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2018 yılında Real

24 Ağu 2018 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2019 yılında Real

3 Temmuz 2019 yılında Benfica

9 Ocak 2020 yılında Espanyol

13 Eylül 2022 yılında Rayo Vallecano

Raul De Tomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul De Tomas şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Raul De Tomas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya takımında 14 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

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