Raul Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Fernandez 13 Mart 1988 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Fernández Cavada Mateos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Fernandez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pedro Bravo - Consulting yapmaktadır. Raul Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Fernandez'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2007 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2008 yılında UB Conquense

30 Haziran 2009 yılında Bilbao Athletic

1 Ağu 2009 yılında Granada

30 Haziran 2010 yılında Bilbao Athletic

1 Temmuz 2010 yılında Athletic

10 Temmuz 2013 yılında CD Numancia

30 Haziran 2014 yılında Athletic

18 Temmuz 2014 yılında Racing

22 Ocak 2015 yılında Real Valladolid

1 Temmuz 2015 yılında CD Mirandés

1 Temmuz 2016 yılında Levante

23 Temmuz 2018 yılında Las Palmas

18 Temmuz 2022 yılında Granada

Raul Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Fernandez şuan Granada takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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