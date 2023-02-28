Raul Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Fernandez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raul Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Fernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Fernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Fernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Fernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Fernandez 6 Ekim 1985 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Omar Fernández Valverde şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Fernandez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Fernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Fernandez'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Fernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/raulfernandezv1

http://www.instagram.com/super_rf1/

Raul Fernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Fernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Raul Fernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Fernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Universitario

1 Temmuz 2006 yılında Sport Ancash

31 Aralık 2006 yılında Universitario

1 Ocak 2011 yılında OGC Nizza

10 Ocak 2011 yılında Universitario

30 Haziran 2011 yılında OGC Nizza

10 Ocak 2013 yılında Dallas

1 Ocak 2015 yılında Universitario

1 Ocak 2019 yılında César Vallejo

11 Ocak 2020 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2022 yılında Atlético Grau

Raul Fernandez kimdir

Raul Fernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Fernandez şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Raul Fernandez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 30 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raul Fernandez nereli

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