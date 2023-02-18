Raul Florucz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Florucz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Florucz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Florucz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raul Florucz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Florucz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Florucz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Florucz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Florucz 10 Haziran 2001 tarihinde Vöcklabruck şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Alexander Florucz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Florucz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRUEFOOTBALLSTORY yapmaktadır. Raul Florucz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Raul Florucz'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 17 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Floruczboyu ve yaşı kaç

Raul Florucz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Florucz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Raul Florucz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Florucz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Nisan 2013 yılında Pasching Alt.

1 Temmuz 2015 yılında FAL U15

1 Temmuz 2016 yılında FAL U16

1 Temmuz 2017 yılında FAL U18

4 Nisan 2019 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2020 yılında NK Lokomotiva

7 Ağu 2020 yılında NK Sesvete

18 Ocak 2021 yılında NK Lokomotiva

11 Şubat 2021 yılında Hrv Dragovoljac

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

27 Ocak 2022 yılında NK Jarun

30 Haziran 2022 yılında NK Lokomotiva

1 Temmuz 2023 yılında NK Olimpija

Raul Florucz kimdir

Raul Florucz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Florucz şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DSG Union Haid (2009-)

Raul Florucz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raul Florucz nereli

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