Raul Galvan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Galvan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Galvan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Galvan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Galvan 11 Ocak 2004 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya,Uruguay uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Galvan Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport.Agency yapmaktadır. Raul Galvan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Rapid Wien II futbol takımında oynamaktadır. SK Rapid Wien II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Galvan'nin SK Rapid Wien II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Galvan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Galvan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Raul Galvan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Galvan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2019 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2020 yılında AKA Rapid U18

1 Temmuz 2022 yılında Rapid Wien II

Raul Galvan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Galvan şuan SK Rapid Wien II takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raul Galvan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SK Rapid Wien (2011-)

Avusturya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.