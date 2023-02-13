Raul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Garcia ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Garcia

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Garcia 11 Temmuz 1986 tarihinde Zizur Mayor şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl García Escudero şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bahía Internacional yapmaktadır. Raul Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athletic Bilbao futbol takımında oynamaktadır. Athletic Bilbao takımına 30 Ağu 2015 tarihinde katılmıştır. Raul Garcia'nin Athletic Bilbao ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Garcia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rg8oficial

http://www.instagram.com/raul_ines_vega/

Raul Garciaboyu ve yaşı kaç

Raul Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 16.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2005 yılında Osasuna

1 Temmuz 2007 yılında Atlético Madrid

1 Ağu 2011 yılında Osasuna

30 Haziran 2012 yılında Atlético Madrid

30 Ağu 2015 yılında Athletic

Raul Garcia kimdir

Raul Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Garcia şuan Athletic Bilbao takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CF Ardoi FE

Raul Garcia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 7 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 1 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 4 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raul Garcia nereli

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