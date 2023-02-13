Raul Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Garcia 3 Kasım 2000 tarihinde Olesa de Montserrat şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl García de Haro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Garcia Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Galvez Sanchez yapmaktadır. Raul Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Mirandés futbol takımında oynamaktadır. CD Mirandés takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Garcia'nin CD Mirandés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Almería Juv. A

1 Temmuz 2018 yılında Betis U19

1 Temmuz 2019 yılında Betis Deportivo

1 Temmuz 2022 yılında Betis

2 Temmuz 2022 yılında CD Mirandés

30 Haziran 2023 yılında Betis

Raul Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Garcia şuan CD Mirandés takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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