Raul Guerron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Guerron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Guerron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Guerron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Guerron 13 Nisan 2003 tarihinde Pimampiro şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Raúl Fernando Guerrón Ordóñez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Guerron Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Cuenca futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Cuenca takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Guerron'nin Deportivo Cuenca ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Raul Guerron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Guerron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Raul Guerron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Guerron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında CD El Nacional

28 Ocak 2022 yılında Dep. Cuenca

Raul Guerron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Guerron şuan Deportivo Cuenca takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Raul Guerron Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ekvador U17 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.