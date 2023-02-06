Raul Gustavo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Gustavo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Gustavo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Gustavo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Gustavo 24 Nisan 1999 tarihinde Pedro Leopoldo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raul Gustavo Pereira Bicalho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Gustavo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D2PSports yapmaktadır. Raul Gustavo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Gustavo'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Gustavo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raulgustavo99/

Raul Gustavo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Gustavo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Gustavo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Gustavo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Lokomotiva

18 Temmuz 2019 yılında Corinthians U20

1 Ocak 2020 yılında Corinthians B

20 Temmuz 2020 yılında Internacional

8 Eylül 2020 yılında Corinthians B

1 Ocak 2021 yılında Corinthians

4 Ocak 2023 yılında EC Bahia

31 Aralık 2023 yılında Corinthians

Raul Gustavo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Gustavo şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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