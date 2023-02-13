Raul Guti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Guti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Guti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Guti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Guti 30 Aralık 1996 tarihinde Zaragoza şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Raúl Gutiérrez Parejo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Guti Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Raul Guti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Elche CF futbol takımında oynamaktadır. Elche CF takımına 20 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Raul Guti'nin Elche CF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Raul Guti Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raulguti96/

Raul Guti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Guti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Guti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Guti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Dep. Aragón

1 Ekim 2017 yılında Real Zaragoza

20 Eylül 2020 yılında Elche CF

Raul Guti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Guti şuan Elche CF takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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