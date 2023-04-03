Raul Haiduc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Haiduc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Haiduc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Haiduc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Haiduc 9 Ekim 2002 tarihinde Gherla şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Raul Bogdan Haiduc şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Haiduc Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raul Haiduc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj II futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj II takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Haiduc'nin CFR Cluj II ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Raul Haiduc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Haiduc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Haiduc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Haiduc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj

14 Şubat 2022 yılında CFR Cluj II

Raul Haiduc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Haiduc şuan CFR Cluj II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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