Raul Krausz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Krausz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Krausz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Krausz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Krausz 3 Temmuz 1995 tarihinde Băiuț şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Raul Zoran Krausz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Krausz Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Raul Krausz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pécsi MFC futbol takımında oynamaktadır. Pécsi MFC takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raul Krausz'nin Pécsi MFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raul Krausz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/krausz.raul95

Raul Krausz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raul Krausz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raul Krausz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Krausz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2013 yılında Dinamo II

1 Şubat 2015 yılında ACS Berceni

30 Haziran 2015 yılında Dinamo II

1 Ağustos 2016 yılında Olimpia SM

15 Temmuz 2017 yılında SSU Poli

3 Ağustos 2018 yılında Kazincbarcika

6 Temmuz 2021 yılında BFC Siófok

25 Ocak 2023 yılında Pécsi MFC

Raul Krausz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Krausz şuan Pécsi MFC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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