Raul Lizoain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Lizoain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raul Lizoain kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raul Lizoain ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Raul Lizoain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Lizoain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Raul Lizoain

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Lizoain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Lizoain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Lizoain 27 Ocak 1991 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Lizoain Cruz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Lizoain Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DIAMOND SPORT AGENCY yapmaktadır. Raul Lizoain, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Lizoain'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Lizoain Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raullizoain/

Raul Lizoainboyu ve yaşı kaç

Raul Lizoain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Lizoain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raul Lizoain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Lizoain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Las Palmas Atl.

1 Ocak 2012 yılında Las Palmas

13 Ağu 2018 yılında Alcorcón

27 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2020 yılında CD Mirandés

7 Temmuz 2022 yılında FC Andorra

Raul Lizoain kimdir

Raul Lizoain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Lizoain şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Unión Viera C.F.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raul Lizoain nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son Haberler
Jesus Areso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Areso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jesus Areso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jesus Areso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustav Henriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Henriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gustav Henriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gustav Henriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Matos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Matos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jose Matos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Matos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maudo Jarjue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maudo Jarjue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maudo Jarjue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maudo Jarjue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Senem Toluay Ilgaz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Halk TV sunusu Senem Toluay Ilgaz'ın biyografisi
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Bir depremzedenin söyledikleri yürekleri parçaladı: "Allah'tan kork, insan bu kadar mı alçalır?"
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Akşener'in Malatya ziyaretinde ortalık karıştı! O iddia vatandaşları çileden çıkardı
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?