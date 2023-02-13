Raul Lizoain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Lizoain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Lizoain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Lizoain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Lizoain 27 Ocak 1991 tarihinde Las Palmas de Gran Canaria şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Lizoain Cruz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Lizoain Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DIAMOND SPORT AGENCY yapmaktadır. Raul Lizoain, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Andorra futbol takımında oynamaktadır. FC Andorra takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Lizoain'nin FC Andorra ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raul Lizoain Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raullizoain/

Raul Lizoain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Lizoain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Lizoain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Lizoain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Las Palmas Atl.

1 Ocak 2012 yılında Las Palmas

13 Ağu 2018 yılında Alcorcón

27 Ağu 2019 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2020 yılında CD Mirandés

7 Temmuz 2022 yılında FC Andorra

Raul Lizoain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Lizoain şuan FC Andorra takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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