Raul Loaiza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raul Loaiza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raul Loaiza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raul Loaiza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raul Loaiza 8 Haziran 1994 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kolombiya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raúl Alberto Loaiza Morelos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raul Loaiza Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Raul Loaiza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Lanús futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Lanús takımına 21 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Raul Loaiza'nin Club Atlético Lanús ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Raul Loaiza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raul Loaiza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raul Loaiza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raul Loaiza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Patriotas

27 Temmuz 2017 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2019 yılında San Lorenzo

30 Haziran 2019 yılında Atl. Nacional

25 Temmuz 2019 yılında Defensa

21 Haziran 2022 yılında Lanús

Raul Loaiza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raul Loaiza şuan Club Atlético Lanús takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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